Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda; Alaplı ve Gökçebey ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 gram kubar esrar, 2 adet sentetik hap, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon sonucunda hakkında işlem yapılan iki şüpheli; ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



(Kaynak: İHA)