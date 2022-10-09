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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 2 gram kubar esrar, 2 adet sentetik hap, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 14:21
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Zonguldak’ta uyuşturucu şüphelilerine operasyon

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda; Alaplı ve Gökçebey ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 gram kubar esrar, 2 adet sentetik hap, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon sonucunda hakkında işlem yapılan iki şüpheli; ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


(Kaynak: İHA)

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