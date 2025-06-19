Zonguldak’ta yaşlı adam bahçede ölü bulundu

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta yaşlı adam bahçede ölü bulundu

Zonguldak’ta 62 yaşındaki adam bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ramazanlık köyünde 62 yaşındaki H.A., evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi. H.A.’nın cansız bedenini akşam üzeri saatlerinde bahçede bulan aile bireyleri, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, H.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. H.A.’nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından ağaçtan indirilerek otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlattı.

Son Haberler
Başkale'de kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
Başkale'de kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
Zonguldak’ta yaşlı adam bahçede ölü bulundu
Zonguldak’ta yaşlı adam bahçede ölü bulundu
Daniele Santarelli "Rotasyona devam edeceğim"
Daniele Santarelli "Rotasyona devam edeceğim"
Tüpün hortumu kopunca fırında yangın çıktı
Tüpün hortumu kopunca fırında yangın çıktı
Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın söndürüldü
Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın söndürüldü