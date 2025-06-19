Zonguldak’ta yaşlı adam bahçede ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ramazanlık köyünde 62 yaşındaki H.A., evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi. H.A.’nın cansız bedenini akşam üzeri saatlerinde bahçede bulan aile bireyleri, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, H.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. H.A.’nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından ağaçtan indirilerek otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlattı.