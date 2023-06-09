Zonguldak’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ışıklı kavşakta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybederken otobüste bulunan 2 yolcu da yaralandı.

Zonguldak’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 02.00 sıralarında Perşembe Işıklı kavşakta yaşandı. Ahmet K. idaresindeki Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü Bartın'dan Ankara'ya gitmek üzere aldığı yolcularla birlikte yola çıktı.

Otobüs, ışıklı kavşağa geldiğinde otomobille çarpıştı. Otobüs çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki banketleri de sökerek prefabrikten imal edilen bir iş yerine daldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Resul Baş olay yerinde, yanındaki kuzeni Göksel Baş (22) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otobüsteki iki yolcu da olay yerine gelen ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sürücü Ahmet K.'nin ise kazadan sonra polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. (İHA)

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