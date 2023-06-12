Zonguldak’ta zincirleme kaza

Zonguldak’ta zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak’ta zincirleme kaza

İHA’nın haberine göre, kaza ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Ruhi Çöbekoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, eski terminal kavşağından dönmek isteyen C.K.'nın kullandığı 67 ABZ 944 otomobil önünden geçen 2 çocuğa çarpmamak için aniden durdu.

Bu sırada arkadan gelen S.D. idaresindeki 67 AC 465 plakalı otomobil, 67 ABZ944 plakalı otomobile arkadan, M.S.'nin kullandığı 81 FB 918 plakalı minibüs ise 67AC 465 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafik Kaza nedeniyle bir süre aksadı. Araçta bulunan bazı vatandaşlar Kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşadı. Trafik araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

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