Zor zamanlarda kişiler karşılaştıkları kötü durumlardan kendilerini koruyabilmek adına duaya başvurur. Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar neler? Kötü zamanlarda hangi dualar okunur?

Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar arama motorlarında sıkça araştırılırken sizler için okunması tavsiye edilen duaları listeledik. Peki, kötü zamanlarda hangi dualar okunur?

İbn-i Sunni şu dua için günde yedi kere okunmalıdır demiştir. Bu dua günde yedi kere sabah, öğlen ve akşam vakitlerinde okunursa kişi sıkıntılarından arınır.

‘’Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne)’’

Anlamı: ''Sonunda karanlıklar içinde, 'Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!" diyerek yalvardı.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SIKITILI ZAMANLAR İÇİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA

Peygamber efendimiz de sıkıntılı zamanlarda okuması gereken bir duayı tavsiye etmiştir. O dua da şöyledir:

‘’La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.’’

Anlamı: Allah'ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır.