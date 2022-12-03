3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar neler? Kötü zamanlarda hangi dualar okunur?

Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar neler? Kötü zamanlarda hangi dualar okunur?

Çaresiz anlarda kişiler maneviyatlarını güçlendirebilmek için ibaret etmeye ve dua okumaya yönelir. Peygamber efendimiz de zor zamanlarda okunacak bazı dualar öğretmiş. Peki, Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar neler? Kötü zamanlarda hangi dualar okunur?

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:34
Takip Et

Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar neler? Kötü zamanlarda hangi dualar okunur?

Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar neler? Kötü zamanlarda hangi dualar okunur?
+
Aa
-

Zor zamanlarda kişiler karşılaştıkları kötü durumlardan kendilerini koruyabilmek adına duaya başvurur. Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar neler? Kötü zamanlarda hangi dualar okunur?

Zor durumlarda, çaresiz anlarda okunacak dualar arama motorlarında sıkça araştırılırken sizler için okunması tavsiye edilen duaları listeledik. Peki, kötü zamanlarda hangi dualar okunur?

İbn-i Sunni şu dua için günde yedi kere okunmalıdır demiştir. Bu dua günde yedi kere sabah, öğlen ve akşam vakitlerinde okunursa kişi sıkıntılarından arınır.

‘’Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne)’’

Anlamı: ''Sonunda karanlıklar içinde, 'Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!" diyerek yalvardı.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SIKITILI ZAMANLAR İÇİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA

Peygamber efendimiz de sıkıntılı zamanlarda okuması gereken bir duayı tavsiye etmiştir. O dua da şöyledir:

‘’La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.’’

Anlamı: Allah'ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
5
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
6
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
7
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.