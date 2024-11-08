Zor günleri geride bıraktı! Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zor günleri geride bıraktı! Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı

2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla bilinen Arda Kural, uzun bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Kural’ın, son hali ve yeni mesleğiyle herkesi şoke uğrattı.

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ünlü oyuncu ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyordu. Ünlü ismin son hali ve mesleği herkesi şaşırttı.

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EMRET KOMUTANIM DİZİSİYLE YILDIZINI PARLATTI

'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde yer alan ünlü oyuncu, 2005-2008 yılları arasında ise 'Ferit Tekin' karakterine hayat verdiği 'Emret Komutanım' dizisi ile yıldızını parlattı.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü isim uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti ve ekranlardan uzak kaldı. Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar tedavi gören Kural, zor günlerini geride bıraktı.

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YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Arda Kural yeniden oyunculuk yapmaya sıcak bakmadığını söyleyerek madencilikle uğraştığını söyledi. Kural mesleğini anlatırken 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...' ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

5 yıl sonra kendisini yurt dışına elmas ticareti yapıyorken ya da altın tüccarı olmuşken görebileceğini söyleyen Arda Kural'ın son haline de 'hâlâ yakışıklı', 'yaşlanmıyor', 'gençleşiyor resmen' gibi yorumlarda bulundular.

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