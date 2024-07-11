Zor oyunu bozar atasözünün anlamı nedir?

Zor oyunu bozar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Hileyle kurulmuş düzenlerin, kararlılık ve güç kullanarak etkisiz hale getirilebileceğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Adaletsizlik ve haksızlıklarla örülü yapıların, doğru yollarla mücadele edilerek çözülebileceğini vurgular. Güçlü ve kararlı bir duruşun, hileli düzenlerin altını oyabileceği mesajını taşır.

ZOR OYUNU BOZAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"O kadar uğraştım didindim, benim yıldırmaya çalışmalarından korkar mıyım hiç; zor oyunu bozar "