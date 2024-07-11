Zor oyunu bozar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Zor oyunu bozar atasözünün anlamı nedir?

Zor oyunu bozar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Zor oyunu bozar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Hileyle kurulmuş düzenlerin, kararlılık ve güç kullanarak etkisiz hale getirilebileceğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Adaletsizlik ve haksızlıklarla örülü yapıların, doğru yollarla mücadele edilerek çözülebileceğini vurgular. Güçlü ve kararlı bir duruşun, hileli düzenlerin altını oyabileceği mesajını taşır.

ZOR OYUNU BOZAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"O kadar uğraştım didindim, benim yıldırmaya çalışmalarından korkar mıyım hiç; zor oyunu bozar "

Son Haberler
Alacak kavgası kanlı bitti Gündem
Alacak kavgası kanlı bitti
Efe Naipoğlu dünya gol kralı oldu Spor
Efe Naipoğlu dünya gol kralı oldu
Ayran hırsızlığı. İşte insanların ekonomik gidişatı Gündem
Ayran hırsızlığı. İşte insanların ekonomik gidişatı
Almanya’da yollar göle döndü Dünya
Almanya’da yollar göle döndü
Bodrumspor'un adı değişti Spor
Bodrumspor'un adı değişti
Chelsea'de Abramoviç laneti Spor
Chelsea'de Abramoviç laneti
AB’nin nüfusu 450 milyona dayandı Dünya
AB’nin nüfusu 450 milyona dayandı