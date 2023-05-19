Zor zamanlar zor kararlar gerektirir

* Sokak röportajlarında "AKP'ye artık oy vermeyeceğim, MHP'ye oy vereceğim" dedikleri için dalga konusu olan insanlar bir realiteymiş ve sayıları hiç de az değilmiş.



* AKP açısından biri iyimser, biri kötümser olmak üzere iki tablo var:



İyimser tablo: Derin ekonomik krizin pençesinde yer alan başarısız bir parti, en yakın siyasi rakibine 10 puan fark atarak hâlâ birinci parti olmayı başarabiliyor. Hem de bu, iktidarının 21. yılında oluyor.



Kötümser tablo: Devleti ve medyayı seçim için seferber eden, muhalefeti terörle ilişkilendirdiği videoları tüm televizyon kanallarında bangır bangır gösteren, liderinin her konuşmasının onlarca televizyon kanalında canlı yayınlandığı bir parti, bir önceki seçime göre, oyunu 7 puan düşürerek her 3 seçmenden birinin oyunu alabildi.



Bu partinin tarihinde yüzde 49’lar, yüzde 47’ler olduğunu da düşününce, ortada bir başarısızlığın olduğu görülebilir zira Bahçeli’nin tepesinin tasının atarak Cumhur İttifakı’nı dağıttığı -daha önce yapmadığı şey değil- bir denklemde AKP meclis çoğunluğunu kaybediyor.



* AKP son 2 seçimde yedişer puan kaybetti: 2015’te yüzde 49, 2018’de yüzde 42, 2023’te yüzde 35. Buna rağmen ortada CHP adına büyük bir başarısızlık var. Bu kadar geniş bir kitlenin iktidar partisinden koptuğu bir ülkede ana muhalefet partisinin yerinde sayması kabul edilebilir bir şey değil.



* Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi kolu HÜDA PAR, Meclis'e girdi. HÜDA PAR'lı vekillerin Meclis'te bir yemin krizine sebep olup olmayacaklarını merak ediyorum.



* Sonuçlar İYİ Parti için de beklentinin altında. Geçtiğimiz yıllarda anketlerde yüzde 20’leri bulan İYİ Parti’nin MHP’den daha az oy alması hayal kırıklığı.



* Bilindiği üzere DEVA’nın, Gelecek’in, Saadet’in, Demokrat’ın CHP’ye oy açısından hiçbir katkısı olmadı. Zaten olacakları da ne kadar bekleniyordu? Bu yüzden açık bir durum var: Seçmen Altılı masa denen sistemi satın almadı. Eğer Kılıçdaroğlu 2. turu kazanmak istiyorsa radikal bir değişikliğe gitmeli. DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’ye “sen yoluna ben yoluma” demeli.



CHP, Altılı masaya rest çekmeden şunu demeli: “Ben size çok sayıda vekillik kazandırdım, ittifak açısından bakıldığında elimden geleni fazlasıyla yaptım. Projemize göre siz de bana kazandıracaktınız ama, benim size kazandırdığım gibi siz bana kazandıramadınız. O yüzden yeni bir karar almalıyız. Seçmen bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığını, çok parçalı iktidar fikrini benimsemedi. Sizinle iş birliğim Meclis’te, hükümet düzeyinde devam edebilir ama, benim cumhurbaşkanlığında kendi yoluma bakmam lazım.” diyerek sadece İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir formülü masaya getirmeli.



* Seçmen yüzde 0 oyu olan bir partinin iktidarda söz sahibi olmasını istemiyor. Bu çok başlılığa karşı yapılan bu hareket, kerhen Erdoğan’a oy veren -radikal olmayan- seçmende bir karşılık bulabilir. En azından şu anki durumdan daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Söylem değişikliğine gidilmesi şart çünkü muhalefet 28 Mayıs öncesi uçurumun kenarında.



* Evet Kılıçdaroğlu’nun 2. tur öncesi işi zor. Sadece sığınmacı, PKK, FETÖ karşıtı bir milliyetçi bir söyleme asılarak seçimi kazanma ihtimali yok. Seçmen laf değil icraat istiyor.



* Dediğim gibi muhalefet uçurumun kenarında ve radikal kararlar almadan kazanma ihtimali düşük.



Delilik tekrar tekrar aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemektir, demiş Albert Einstein. Zor zamanlar zor kararlar gerektirir:



“Zor zamanlar güçlü insanları; güçlü insanlar iyi zamanları; iyi zamanlar zayıf insanları; zayıf insanlar da zor zamanları yaratır.”

