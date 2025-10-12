Aydın’ın Efeler ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir genci zorla, otomobile bindirmeye çalışan 2 şüpheli, yaşanan arbadede genci silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, Efeler ilçesi Kurutuluş Mahallesi 2021 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.C. ile U.K. isimli 2 kişi daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen M.A.’yı, 09 AJB 953 plakalı otomobile zorla bindirmeye çalıştı. Araca binmemek için direnen M.A. yaşanan arbadede silahla ayağından vuruldu. Olay sonrası şüpheliler Y.S.C. ve U.K. otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ayağından vurulan M.A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.



Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yapılan incelemelerin ardından 09 AJB 953 plakalı otomobil, Kemer Mahallesi’ndeki boş bir arazide terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri araç üzerinde inceleme başlatırken, bölgedeki güvenlik kamerları da kontrol edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.