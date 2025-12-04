Türkiye dün bir okulda yaşanan zorbalık olayına şahit oldu. Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde (KMAK) bir grup öğrencinin Fizik öğretmeni Mehmet Canpolat ile ders sırasında alay etmesi ve saygısız el kol hareketlerinde bulunması gündem olmuştu. Tepkilerin ardından bakanlık talimatıyla öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı.

PAYLAŞIMDAN HABERSİZMİŞ

61 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Fizik bölümü mezunu öğretmen Mehmet Canpolat 10. sınıf öğrencilerine ders anlatırken bazı öğrenciler tarafından sözlü ve fiziksel zorbalığına maruz kaldı. “Yapmayın çocuklar” diyerek öğrencilerine ikazda bulunan öğretmen Canpolat’a saygısızlıkları devam etti.

Boyun rahatsızlığı sebebiyle başını rahat hareket ettiremeyen öğretmen öğrencilerin ceza almaması için durumu okul yönetimine bildirmedi. Olayın ardından öğretmen Canpolat kürsüde ders anlatırken yere düşerek kolunu kırdığı belirtildi. Beyin kanaması olasılığına karşın İbni Sina Hastanesi’nde müşahede altında tutulan öğretmenin alay edildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığından dahi habersiz olduğu anlaşıldı.

ÖĞRETMENDEN SAYGIYI HAK EDEN HAREKET

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre; Bakanlık yetkililerin disiplin soruşturması kapsamında bilgisine başvurulan öğretmenin sözleri ise saygıyı hak ediyor. Canpolat, “Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir” dedi.