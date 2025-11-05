Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanırken PFDK'ya sevk edilen 152 hakem arasında en çok konuşulan isim Süper Lig'de düdük çalan Zorbay Küçük olmuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından ismi bahisçi hakemler içinde sayılan Zorbay Küçük'ün kimlik bilgilerinin çalındığı ve söz konusu hesabın öyle açıldığı ortaya çıktı. Kesin emin olmadan ismi verilmesi TFF'nin; kimlik bilgisinin çalınması devletin; kişiye ait olmayan hesabın kaydedilmesi bahis şirketlerinin kusurunu ortaya koydu.

ZORBAY KÜÇÜK'Ü HAKLI ÇIKARAN GELİŞME

Bahis oynadığına ilişkin iddiaları reddederek söz konusu platformlarda açılan hesapların kendisine ait olmadığını savunan Zorbay Küçük'ü haklı çıkaran bir gelişme yaşandı.

NESİNE VE MİSLİ'DEN YANITLAR GELDİ

Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre; Bahis oynadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunan Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında yürütülen soruşturmada, savcılığın Nesine ve Misli adlı yasal bahis platformlarına gönderdiği yazılara yanıt geldi.

İŞLEM KAYITLARI BİLİŞİM SUÇLARI BÜROSU'NA İLETİLDİ

Ayrıca her iki şirket de Zorbay Küçük adına açıldığı öne sürülen hesapların oluşturulma sürecine ve işlem kayıtlarına ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na iletti.

KİMLİK BİLGİLERİ DIŞINDA HER ŞEY FARKLI

İki bahis platformunun da verdiği yanıtlarda, Zorbay Küçük'ün adına hesaplar açılmış olsa da banka bilgileri ve telefon numaralarının farklı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan yalnızca 'hoş geldin bonusu' kampanyasından bahis alındığı ve kuponun da tutmadığı bildirildi. Her iki yanıtta da bahis sitelerinde kimlik doğrulamasına rağmen farklı cep telefonu numaralarıyla ve banka bilgileriyle kişi adına hesaplar açılabildiği ancak bu hesaplarda para transferi yapılamadığı ifade edildi.

KAÇ KİŞİNİN BİLGİLERİ KULLANILDI?

Bu durum Zorbay Küçük'ün savunmasını haklı çıkarırken kişisel verilerin gizliliğine dair bir başka skandalı daha gözler önüne sermiş oldu. Türkiye'de bahis oynayan kişi sayısının 38 milyon olduğu söyleniyor. Bu gelişmenin ardından çalınan kimlik bilgileriyle kaç kişinin bahis oynadığı ise belirsiz.

BAHİS ŞİRKETLERİNİN İHMALİ

Yaşananlar bahis şirketlerindeki güvenlik açığını da ortaya çıkardı. Kimlik numarası ile başkası adına hesap açmak konusunda hiçbir sınırlama bulunmuyor. Şirketler, hesap bilgileri ya da telefon numarasının uyumuna bakmadan bahis oynayanları kabul ediyor.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN İTİBARI NE OLACAK?

Bir başka tartışılan konuysa yeterli araştırma yapılmadan ismi afişe edilen Zorbay küçük. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından sonra Küçük'ün itibarı yerle bir oldu. Hakemlerin hayatını bu kadar etkileyebilecek bir suçlamanın yeterli araştırma yapılması skandal olarak görülüyor.