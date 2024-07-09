Zorla mı evlendirildiler?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zorla mı evlendirildiler?

Bir düğünde damat ve gelinin mutsuz halleri sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada yayılan bir düğün görüntüsü herkesi şoke etti. Görüntülerde gelin ve damadın en mutlu günü değil de cenazelerinin olduğu gün gibi durmaları gündem oldu.

Gece boyunca gelin ve damadın mutsuz olması törene damga vurdu.

"BU NASIL SURAT?"

Kullanıcılar “Zorla mı evlendirildiler?, çocuklar ve kameraman bile mutsuz” yorumlarını yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı de gönderiye, "Daha ne olsun bir düğün 1 milyon TL" yorumunu ekledi.

"Evlenmeseydiniz keşke bu nasıl surat?" yorumları da geldi.

Video kısa sürede hem beğeni topladı hem de paylaşıldı.

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