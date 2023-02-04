Zorlu AVM'nin anlaştığı restoranın sahibi Rus şirket genelev işletmecisi çıktı

İstanbul'un en önemli AVM'lerinden biri olan Zorlu Center'da Fransız Raffles zincirinin işlettiği otelin alt katında restoran açılması için Rus şirketi White Rabbit Family anlaşıldı. Rus şirketi White Rabbit Family ile Zorlu AVM arasında sözleşme imzalandı. Fakat Rus şirket araştırıldığında ilginç bilgilere ulaşıldı. Boris Zarkov ve Nikolai Shevyakov tarafından kurulan White Rabbit Family şirketinin Moskova'da genelev zincirleri işlettiği ortaya çıktı.

Rusya'daki şirketler sicili açık kaynaklarından yapılan incelemelerde şirketin diğer ortak şirketlerinin bilgilerine de ulaşıldı. Zarkov ve Shevyakov'un toplamda 6 şirkette ortak oldukları görülürken bu şirketler üzerinden holdingin restoranlarını yönettikleri belirlendi.

Ulaşılan bilgilere göre geçtiğimiz yıl Shevyakov'ın eşi ile arasında çıkan skandal nedeniyle holdingin gerçek iş şeması da ortalığa döküldü. Edinilen bilgilere göre Shevyakov ve ortaklarının Moskova'da genelev zincirlerinin sahibi oldukları ortaya çıktı.

Rus medyasında "Kadın tüccarı" gibi ifadelerin yer aldığı birçok makale yer alıyor. Hatta Rus arama motoru Yandex'te White Rabbit Family şirketinin ortağı ile ilgili arama yapıldığında ilk sıralarda bu bilgilere erişilebiliyor.

İddialara göre şirketin ortaklarından Boris Zarkov restoran işletmesini kuruyor, onlara statü katmak için çeşitli ödüller satın alıyor ve zengin müşterilerin hizmetine sunuluyor. Daha sonra da Shevyakov, müşterileri otele veya daireye götüren kadınları restoranlara götürüyor. Genelde Zarkov ve Shevyakov restoranlar için oteldeki mekanları seçiyor. Buna örnek olarak da Moskova Sakhalin Restoran örnek olarak gösteriliyor. Rus medyasında yer alan şemaya göre restoran yöneticileri de zengin ve alkol alan, eğlenmek isteyen müşterileri belirliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok zengin Rus Türkiye'ye taşındı, taşınanlar arasında zengin olanların ağırlıklı olduğu iddia ediliyor.

Rus medyasında yer alan iddialarla birlikte Raffles Otel'in alt katına açılması için sözleşme imzalanan restoranın sahibi olan White Rabbit Family'nin Moskova'daki müşterilerinin azaldığı öğrenildi. İddialara göre White Rabbit Family, azalan müşterilerini İstanbul'da bulunan zengin Ruslarla artırmayı düşünüyor.