Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Zorlu Holding'te ramazan krizi. Soruşturma başlatıldı

Yaşanan bu gelişme sonrası Köksal şirket personeline yolladığı e-mail ile görevinden istifa ettiğini duyurdu ve şu satırları kaydetti:

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

"Değerli Çalışma Arkadaşlarım,



Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.



Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım.

Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm.

Zorlu Holding'ten istifa sonrası açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



Saygılarımla"

Zorlu Holding de istifa kararını duyurdu ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.

Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.

Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir.

Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

Zorlu Holding Yönetim Kurulu"