Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı

Köksal'ın ifadesinde, "O maildeki amacım yalnızca Ergün Bey'e yazılmış olmasıydı. Ergün Bey ve dışındakilere yazılmış olan mailin geri çekilmesini istedim fakat ben bunu talep edene kadar birçok arkadaşımıza mail ulaşmış oldu. Söz konusu mesajım Ergün Bey'e eleştiri amacındaydı" dedi.

İstanbul Başsavcılığı tarafından hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için karar verildi

Köksal ayrıca yaşanan olayın ardından görevinden istifa etmişti.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre Köksal'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Köksal şunları söyledi:

"MESAJIM ERGÜN BEY'E ELEŞTİRİ AMACINDAYDI"

"7 aydır CEO olarak Zorlu Holding bünyesinde görev alıyorum. Yaklaşık 28 yıllık bir geçmişim var. Söz konusu mail benim üst düzey yöneticilerden olan Ergün Güler'e yazmış olduğum maildir. Söz konusu maili direkt olarak Ergün Beye yollamak için hazırlamıştım ancak sehven Ergün Bey'in yaptığı attığı o maili bütün kullanıcılara göndererek ben de yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına bastığım için tüm çalışanlarımıza bu mail gitmiş oldu. O maildeki amacım yalnızca Ergün Bey'e yazılmış olmasıydı. Ergün Bey ve dışındakilere yazılmış olan mailin geri çekilmesini istedim fakat ben bunu talep edene kadar birçok arkadaşımıza mail ulaşmış oldu. Söz konusu mesajım Ergün Bey'e eleştiri amacındaydı."