Zorlu Holding'den flaş İsrail kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zorlu Holding'den flaş İsrail kararı

Zorlu Enerji, İsrail'deki Dorad Energy Limited sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarını, Phoenix Grubu'na devretmek üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını ve satış işlemi tamamlandığında şirketin Dorad sermayesindeki payının kalmayacağını duyurdu.

Zorlu Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketin yatırım politikaları ve stratejileri çerçevesinde, yaklaşık 3 ay süren müzakereler neticesinde İsrail'de bulunan Dorad Energy Limited sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarımızın tamamının satışına ilişkin olarak İsrail'de mukim Phoenix Grubu ile hisse alım sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

“SERMAYEDE PAYIMIZ KALMAYACAKTIR”

Açıklamada, "Planlanan pay devri Dorad Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek satış işlemi tamamlandığında Dorad sermayesinde payımız kalmayacaktır" denildi.

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