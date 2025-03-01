Zorlu Holding'te ramazan krizi. Soruşturma başlatıldı

Müslümanlar on bir ayın sultanı Ramazan ayına girmenin heyecanını yaşarken Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil." maili sosyal medyada tepkileri neden oldu.

Sosyal medyada markaya karşı boykot kampanyası çağrıları yapılırken İstanbul Cumuriyet Başsavcılığı da Cem Köksal hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Vestel CEO'su Ergün Güler, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti.

VESTEL CEO'SU RAMAZAN TEBRİĞİ YAYIMLADI

Ergün Güler Ramazan tebriği mesajında şunları ifade etti:

"Değerli Ailem: Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla"

Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına beklenmedik bir tepki verdi. Bütün şirket çalışanlarının göreceği şekilde maile cevap veren Köksal, "Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil." ifadelerini kullanarak şunları yazdı:

"Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın kamuoyuna yansıyıp tartışma konusu olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlattı.