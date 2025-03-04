Zorlu Holding'te yeni CEO belirlendi. Ramazan mesajı istifa getirmişti

Zorlu Holding'in CEO'luk görevinden ayrılan Cem Köksal yerine Ömer Yüngül atandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Mart 2025 tarihinde yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal'ın yerine Sayın Ömer Yüngül’ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu’nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı



