Zorlu kış şartları! Kar altında kaybolan aracını saatler sonrasında buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zorlu kış şartları! Kar altında kaybolan aracını saatler sonrasında buldu

Tüm yurtta etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı özellikle Doğu bölgelerinde hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Artvin’de bir kişi yağan kar nedeniyle park ettiği arabasını bulmak için saatlerce kar kürüdü.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulmecid Yıldız, üç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle evinin bahçesine park ettiği aracını bulabilmek için saatlerce karla mücadele etti.

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Köyde kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaşması sonucu, Yıldız'ın arabası tamamen karla kaplandı. Saatler süren çabaların ardından Yıldız, kürekle karı temizleyerek aracını karın altından çıkarmayı başardı.

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Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle köydeki yaşam zorlaşırken, bazı evlerin çatılarının çöktüğünü araç sahiplerinin araçlarını bulabilmek için büyük çaba harcadığı söyledi. Yıldız, "Hemen hemen 2,5 metre kar var. Evlerin çatılarını temizliyoruz. Köyde baya sıkıntıdayız. Köyde yaşan çoğu insan kışın çarşıya iniyor. Bizim gibi kalanlar ise büyük zorluklar çekiyor" dedi.

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