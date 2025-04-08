Zorlu'daki 'Ramazan tebriği' krizi sürüyor

Zorlu Holding'in sonradan istifa eden CEO'su Cem Köksal ile yaşadığı "Ramazan tebriği tartışması" ile gündeme gelen Vestel CEO'su Ergün Güler'in 9 Nisan itibarıyla görevinden ayrılacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Güler'in Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandığını açıklanırken, yeni bir atama gerçekleşene kadar Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Vestel CEO'luğu görevini yürütecek.

Habertürk'ün aktardığına göre Vestel'den KAP'a yollanan bildirimde şu şekilde:

"1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır.

Zorlu Holding'te yeni CEO belirlendi. Ramazan mesajı istifa getirmişti

Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir."

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için karar verildi

NE OLMUŞTU?

11 yıl boyunca Haziran 2024'e kadar Zorlu CEO'luğunu yürüten Ömer Yüngül, kamuoyuna yansıyan "Ramazan tebriği" tartışması sonrası 4 Mart'ta yeniden göreve gelmişti.

Zorlu Holding'te ramazan krizi. Soruşturma başlatıldı

Önceki Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajına tepki göstermiş, ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Köksal görevinden istifa etmişti.