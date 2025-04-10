"Zorunlu dönüş" operasyonu: Binlerce Afgan göçmen sınır dışı ediliyor

Pakistan hükümeti, ülkedeki düzensiz Afgan göçmenlere yönelik başlattığı "zorunlu dönüş" uygulamasını sıkı şekilde sürdürüyor. Afganistan'a geri gönderilen göçmenlerin oluşturduğu yoğunluk, Torkham sınır kapısında uzun kuyruklara ve trafik sıkışıklığına neden oldu.

"BİZİ SADECE AFGAN OLDUĞUMUZ İÇİN GÖNDERİYORLAR"

Sınır dışı edilen göçmenlerden Hidayetullah, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Hiçbir suç işlemedik. Sadece Afgan olduğumuz için bizi zorla gönderiyorlar" ifadelerini kullandı. Göçmenlerin eşyalarını taşıyan araçların da sınıra akın etmesiyle bölgede hareketlilik artıyor.

AFGAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği, 19 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan yetkililerinin "ülkedeki tüm düzensiz Afgan mültecileri sınır dışı edeceğini" teyit ettiğini duyurdu.

HANEFİ: İŞLEMLER İNSANİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK

Afganistan Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi, sınırda yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin hızlı ve insani şartlarda tamamlanması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz" dedi.