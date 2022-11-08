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Araç sahipleri dikkat! Bolu’da kış lastiği uygulaması erken başlıyor

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının Bolu'da 15 Kasım'a alındığı duyuruldu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:35
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Zorunlu kış lastiği uygulaması Bolu'da 15 Kasım'da başlayacak. Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat! Bolu’da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
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Bolu Valiliğince alınan karar gereği, kentte kış mevsimi içerisinde düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kara yollarında ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 15 Kasım 2022 ile 15 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi.

Devlet yolları ve otoyolların kapsam dışında bırakıldığı uygulama, sadece kent genelindeki kara yollarında geçerli olacak.

Kararın duyurulmasının ardından lastikçilerde değişim mesaisi erken başladı.

Bolu Sanayi Sitesi'nde lastik dükkanı sahibi Rahmi Aksoy, 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle işlerinin yoğunlaştığını anlattı.

Kış lastiğinin önemine işaret eden Aksoy, "Kış lastiği içinde silika ve vakum var. İnsanlar 'Yaz lastiğiyle idare ederim, kışı geçiririm.' diyor ama bu çok zor. Mesela dört mevsim lastikler bile Bolu'da kesinlikle kullanılamaz. Kış lastiğinin özelliği çok çok farklı. Silika, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman lastiğin sertleşmemesini sağlıyor. Bu da lastiğin yol tutuşunu sağlıyor." dedi.

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