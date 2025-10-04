Zorunlu kış lastiğinde tarih değişti

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti. Buna göre 1 Aralık-1 Nisan olan tarihler, 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile kış lastiği kullanma zorunluluğunda tarihler değişti.

Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Böylece dört ay olan kış lastiği zorunluluğu beş aya çıkmış oldu.

Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

