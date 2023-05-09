Zu-San-Li nedir?

Prof. Dr. Adnan Öztürk, Geleneksel Çin Tıbbı’nda hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için en yaygın olarak Akupunktur ve Bitkisel Çin Tıbbı yöntemlerinin kullanıldığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1970 yılında akupunkturu kabul ettiğini ve desteklediğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, “GÇT, tamamlayıcı ve alternatif tıbbın en önemli bölümüdür. Fakat bugün modern bilimsel tedavi yöntemleri kesinlikle esas alınmalı, geleneksel tedavi yöntemleri ise bunlara yine modern tıbbın kurallarına uygun olarak tamamlayıcı olmalıdır” dedi.

İŞTE O NOKTA

GÇT kaynaklarında, Zu San Li (ZSL) noktasının çok sayıda hastalığa iyi geldiğini aktaran Öztürk, “Çin Song Hanedanı zamanında, Qin Cheng-Zu tarafından, ZSL noktası kullanılarak tüm hastalıkların tedavi edilebileceği bildirilmiştir” dedi. Edo döneminden kalma Japon halk hikâyesinden bahseden Prof. Dr. Öztürk, hikâyeyi şu şekilde anlattı:

“Çiftçi Manpei’ye, uzun bir yaşam sürdürmek için herhangi bir sırrı olup olmadığı sorulmuş. Çiftçi Manpei’ye de atalarının yaptığı gibi, her gün ZSL noktasını uyarmaktan başka bir sırrı olmadığını söylemiş. Manpei’nin 243 yıl, karısı Taku’nun 242 ve oğulları Mankichi’nin 196 yıl yaşadığı kaydedilmiştir.”

Son kayıtlara göre Doktor Shimetaro Hara’nın da 100 yılın üzerinde yaşadığı bilgisinin günümüze kadar geldiğinden bahseden Prof. Dr. Öztürk, “Ancak günümüzde ZSL noktasına masaj uygulanması yoluyla; ‘Kanıta Dayalı Tıp’ temelinde, ne tedavi edilebilen ‘100 Hastalık Listesi’ ne de tanımlanmış olan bir ‘Uzun Ömür’ söz konusudur” dedi.

“ZU SAN Lİ” NOKTASI NEDİR

Öztürk, GÇT’ye göre insan vücudunda toplam 12 meridyen ve 365 klasik akupunktur noktası olduğunu söyledi. Her bir noktanın kendine özgü Çince ismi olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü’nün ise bu noktaları, meridyen isminin yanına sıra numarası yazarak numaralandırdığına değindi. Prof. Dr. Öztürk, “ZSL noktası, mide meridyeninin bacak kısmında bulunan noktalarından biridir. Bu noktanın; Çince ismi “Zu San Li” ve uluslararası numarası ‘St-36’ olarak bilinir.

Çincede; Zu, alt ekstremite (bacak); San, üç anlamındadır. Li ise, eski zamanlarda kullanılan bir Çin mesafe ölçüsüdür. Bu noktaya Türkçede ‘Bacak Üç Mesafe’ noktası denilebilir. Böylece; ‘Zu San Li’ teriminin, dizin üç ‘Li’ aşağısındaki mesafede bulunan noktayı tanımlamak için kullanıldığı anlaşılmaktadır” şeklinde konuştu.

“‘CUN’ BİRİMİ HERKESİN ENDİSİNE ÖZGÜ”

Günümüzde, insan vücudundaki akupunktur noktalarının yerlerini belirlemek için, Çin mesafe ölçüsü olan ‘Cun’ adlı oransal birimlerin kullanıldığını belirten Prof. Öztürk, “Bir kişinin el başparmağının genişliği, bir cun’dur ve bir elinin başparmağı dışındaki dört parmağının genişliği ise, üç cun’dur. Kişinin cun birimi, kendisine özgüdür ve GÇT kaynaklarında ZSL noktası, dizin üç Cun (dört parmak) aşağısındaki mesafede bulunan bir nokta olarak tanımlanmaktadır” şeklinde konuştu.

VÜCUDUMUZDAKİ YERİ

Öztürk, ZSL noktasının vücudumuzdaki yerini şu şekilde anlattı: “Pratik olarak, önce aynı taraftaki elimizin (örneğin sağ elimizin) avuç içine, aynı tarafta (örneğimize göre sağ bacağımızda) bulunan diz kapağı kemiğini yerleştirelim. Sonra parmaklarımızı aşağı doğru uzatalım. Önce işaret parmağımızın ucu ile kaval kemiğinin sert kabarıklığını hissedelim. Sonra orta parmağımızın ucu ile de bu sert kabarıklığın dış yanındaki yumuşak yeri hissedelim. Bu yumuşak yer, ZSL noktasıdır. Aynı zamanda bu yer (nokta), bacağımızda bulunan iki uzun kemiğin (kaval ve kamış kemiklerinin) üst bölümleri arasında kalan yumuşak alanda yer alır.”