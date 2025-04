Zubkov’a övgü yağdırdılar: Farkı ortadaydı

Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri Zubkov kaydetti.

Karşılaşma sonrası yapılan yorumlarda takıma devre arasında gelen golcü oyuncuya övgüler yağdı. Spor yazarları Zubkov’un oyunda büyük fark yarattığının altını çizdi.

Spor yazarlarının maçla ilgili yaptığı yorumlar şöyle:

İskender Günen (Sabah): Zubkov oyunuyla takıma en fazla katkı yapan futbolcu. Bu maçta üzerinde durulması gereken bir değer de orta sahaydı. Her zaman belirttiğimiz gibi orta alan oyundaki en önemli bölge. Mendy ve Lundstram yoktu. Buna rağmen ilk 11'de şans bulan Folcarelli, aldığı her topu öne çabuk oynama düşüncesiyle dünkü maçta Trabzonspor'u çok verimli kıldı. Sonuç; beklenen, arzu edilen 3 puandı. Şu an Trabzonspor'un kendisinden beklenilen, arzu edilen oyunu ortaya koyması kolay değil. Çünkü konumu kendi gerçeğine ve tarihine yakışmıyor. Fakat bu maçtan alınan 3 puandan sonra hedefin, Avrupa kupalarına katılabilmek adına mutlak Ziraat Türkiye Kupası odaklı olması gerekiyor.

Koray Durkal (Hürriyet): Trabzonspor’un artılarını eksilerini mutlaka konuşuruz ancak Zubkov gerçeğini konuşmadan olmaz. Trabzon’a gelir gelmez hem adaptasyon olarak hem de oyun olarak bu kadar kısa sürede katkı vermesi gelecek sezon adına en önemli artılardan biri. Nitekim dün Rize’de de maçı ilk 20 dakikalık bölümde attığı gollerle bitiren oyuncu oldu.

Aksal Yavuz (Milliyet): Bordo-mavililerin bulduğu ilk gol, Draguş, Malheiro ve Zubkov yardımlaşmasının ürünüydü tamam da, çiçeği burnunda Mustafa’nın kendi yarı alanından kanatlanıp, dört Çaykur Rizesporlunun arasından geçerek, rakip ceza sahasına yaptığı hıza, koşusuna ne demeli?

Ben size bir şey diyeyim mi; Trabzonspor’un ele avuca sığmayan sol beki Mustafa, o hızı otobanda yapmış olsaydı, trafik ekipleri tepe lambalarını yakarak, anons patlatarak peşine takılırdı! Yakaladığında ‘Arkadaşım radara girdin, bu ne sürat, canına kastın mı var?’ diye sorardı!

Hakkını teslim edelim Zubkov’un, beklerden gelen ikramların hakkını verdi hani, attığı iki gol de anzer balı kıvamında idi! Kısaca zor günlerden geçen Trabzonspor’un ve bu sezon gülmeye hasret Trabzonsporluların yüzünü güldürmeye devam ediyor Ukraynalı oyuncu.

Uzun zamandır bu kadar etkili, ne yaptığını bilen, kanatları devreye sokan ve pozisyona giren, aynı zamanda rakibe pozisyon vermeyen bir Trabzonspor izlememiştik.