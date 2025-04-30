Zubkov’dan herkesi hayreti düşüren istatistik: Geldiğinden beri bir şeyi hiç başaramadı

Kaynak: İHA
Zubkov’dan herkesi hayreti düşüren istatistik: Geldiğinden beri bir şeyi hiç başaramadı

Trabzonspor’a ara transferde gelen Zubkov, takımın gol yükünü sırtlayan oyuncular arasında yer alırken çarpıcı bir istatistik dikkat çekti. Ukraynalı oyuncu deplasmanda hiç gol ya da asist üretemedi.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Zubkov, kısa sürede 9 gol katkısı yaptı. Ligde 5 ve kupada 2 gol atan Zubkov, 2 de asist yaptı.

Ligdeki 10 maçta 591 dakika görev alan 5 gol ve 2 asist yapan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 279 dakika forma giyip 2 gol kaydeden Zubkov, son haftalarda 11'in değişmez isimlerinden oldu.

DEPLASMANDA HİÇ ÜRETEMEDİ

Oleksandr Zubkov, hücumdaki bu etkili performansını Papara Park'ta maçlardaki gerçekleştirdi. 28 yaşındaki futbolcu, ligde Çaykur Rizespor'a karşı 2, Atakaş Hatayspor, Göztepe ve Alanyaspor maçlarında 1'er gol atarken,

Türkiye Kupası'nda da Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında da 1'er gol sevinci yaşadı. Ukraynalı futbolcu ayrıca ligde oynadıkları Gaziantep FK ve Alanyaspor maçlarında da 1'er asist yaptı.

Zubkov, bu sezon deplasman maçlarında henüz golle buluşamadı. Ukraynalı futbolcu, dış sahada ligde 4, kupada da 1 olmak toplam 5 müsabakada gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu suskunluğunu bozmak istiyor.

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