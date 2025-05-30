Trabzonspor galibiyetle veda etti: Fırtına Akdeniz'de Zubkov'la esti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’a konuk oldu. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ve Banza ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda etkisini artıran Trabzonspor 55. dakikada öne geçti. Lundstram’ın pasında topla buluşan Zubkov, ceza sahası dışında soluna çekip uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah’ı avladı ve Trabzonspor 1-0 üstünlüğü yakaladı.

58’de Trabzonspor farkı 2’ye taşıdı. Mustafa’nın pasında topla buluşan Zubkov, tek pasla Lundstram’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Lundstram kalecinin sağından topu ağlarla buluşturararak Trabzonspor’u 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, maçı 2-0 kazanarak sezona galibiyetle veda etti. Fırtına 36 maç sonunda 51 puanla ligi 7. sırada tamamladı.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı pankart ile çıktı.