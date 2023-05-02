Züccaciye deposunda yangın

Yangın, öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 760'ıncı Sokak’ta bir züccaciye mağazasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangın kısa sürede depoyu sararken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depodan çıkan duman mahalleyi sardı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(Kaynak: DHA)