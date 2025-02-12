Züccaciye görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Züccaciye görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri üst katı züccaciye alt katı uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 şüpheli yakalanırken, saksılar içerisinde kök hint keneviri ve bez çadır içerisinde düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir züccaciye dükkanında uyuşturucu madde imal edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. İncelemelerin ardından 8 Şubat'ta belirlenen dükkana operasyon düzenlendi.

ÜS KAT ZÜCCACİYE ALT KAT İMALATHANE

Adreste arama yapan polis dükkanın alt katında 41,60 gram marihuana, 75 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 euro, 2 cep telefonu ve iş yerinin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök Hint keneviri ile imal edildiği çadır şeklinde düzenek ele geçirildi.

Operasyonda Ş.G. (42) ve E.A. (43) ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, Ş.G. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yeri belediye görevlilerince mühürlendi.

Züccaciye görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon

Züccaciye görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon

Züccaciye görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon

Züccaciye görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon

Züccaciye görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon

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