ZÜCDER Başkanı Burak Önder: Yüksek döviz kuru rekabeti vuruyor

Röportaj: Seçil KILIÇ

Tasarımda istenen seviyeye gelinemediğine dikkat çeken ZÜCDER Başkanı, Avrupa’ya ihracatın durağanlaştığını, ürünlerin ise tasarım açısından en çok Balkanlar ve Orta Doğu’da beğenildiğini belirtti.

Her yıl Eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen, ev mutfak eşyaları sektörünün uluslararası fuarı Zuchex’e bu yıl bine yakın yerli ve yabancı marka katıldı. Geçtiğimiz hafta Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açan fuar Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder’in ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla açıldı. Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Zuchex 2025’i ziyaret ederek, ZÜCDER Başkanı Burak Önder ile sektörü konuştuk.

Sayın Önder, Zuchex bu yıl nasıl geçti? Fuarın sektörünüz için önemi nedir?

Bu yıl 35’inci kez düzenlenen Zuchex’de 20’ye yakın ülkeden 935 firma yer aldı. Bu firmaların 525’i Türkiye’den, 410’u da ABD, Güney Kore, Kanada, İtalya ve Çin gibi farklı ülkelerden oldu. 12 salona yayılmış 45 binin üzerinde stant alanıyla Zuchex; ülkemizde düzenlenen sektörümüzün en önemli fuarı olup dünya ölçeğinde de Almanya’da Ambiente, Çin’de Kanton ve ABD’de The Inspired Home ile birlikte en önemli 4 fuarın arasında yer alıyor.

Ev ve mutfak eşya markalarının yer aldığı fuarda Türkiye en çok hangi ürünlerle öne çıkıyor?

Zuchex Fuarı, ev ve mutfak eşyaları kategorisinde tüm ürün gruplarını bünyesinde barındırıyor. Ülke olarak en güçlü olduğumuz pişirme grubu ve plastik grubu olup bu gruplarda katılım sayımız diğer ürün gruplarına göre daha fazla. Ayrıca son dönemde seramik ve porselen grubuna yaptığımız yeni yatırımlarla üretim çeşitliliğimiz artmış durumda. Bu da sevindirici bir gelişme.

E-Ticaretin çok geliştiği bu dönemde sektörünüz bundan nasıl etkilendi?

Gerçekten de ticarette ve ihracatta e-ticaret her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Üretici firmalar da buna uygun olarak e-ticarete uygun ürünler ve ambalajlar geliştiriyor ve lojistik çözümler sunuyorlar. Birçok perakende firması da fiziki mağazaları yanında online kanalları için alım yapıyor. Tüm dünyada sektörümüz e-ticaret formuna uyumlanarak gelişmeye devam ediyor. Biz de Türkiye olarak bu gelişmelere entegre olduk.

En çok hangi ülkelere ihracat yapıyoruz?

En çok Avrupa’ya ihracat yapıyoruz ancak son dönemde Avrupa’ya satışlarımız durağan bir seyir izliyor. İç pazarda da benzer bir durum söz konusu maalesef. Umarız bu durağanlığı en kısa sürede atlatacağız.

Sektörünüzde yetişmiş eleman açığı var mı?

Sektörde mavi ve beyaz yakalı eleman sıkıntısı uzun bir dönemdir yaşanmakta. Özellikle mavi yakalı eleman yetiştirilmesi konusunda meslek liseleri ile farklı projeler geliştirilmiş olsa da sektörün talebine yetişmek mümkün değil.

Sektörel bazda hedefleriniz neler?

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektöründe şu an en büyük 7’inci hracatçı konumunda. Sektör olarak hedefimiz ihracatta Çin’in ardından ilk 3 e girebilmek. Bu hedefe ulaşmak için dernek olarak stratejik bir plan hazırlığı içindeyiz.

Türkiye züccaciye ürünlerinin tasarımında ne durumda? Türk tasarımları en çok hangi ülkelerce beğeniliyor?

Türkiye olarak tasarımda maalesef henüz istediğimiz noktada değiliz. Bu konuda firmalarımızı yenilikçi ve özgün tasarımlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Türk ev ve mutfak eşyaları günümüzde neredeyse tüm ülkelere ihraç ediliyor ve beğeniyle kullanılıyor. Ancak Orta Doğu, Balkanlar ve yakın komşu ülkelerde kültürel benzerlikler, ortak damak alışkanlıkları ve mutfak gelenekleri sayesinde bu ürünler özel olarak tercih ediliyor.

Ülke olarak ekonomik açıdan yükselen döviz kuru sebebiyle de zorlu bir süreçten geçtiğimizi düşünüyoruz. Bu durum sektörünüzü nasıl etkiliyor?

Döviz kurunun değerli pozisyonlanması kuşkusuz ihracatta rekabet avantajımızı etkiliyor ancak bu durum sadece bizim sektörümüze özel değil ve 2026’da sürecin dengeye oturacağını öngörüyoruz.