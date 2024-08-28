Zuckerberg'in mektubu ortalığı karıştırdı

Dün tüm dünyanın öğrendiği üzere Zuckerberg, Temsilci Jim Jordan ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne gönderdiği bir mektupta META ve Facebook'un COVID-19 paylaşımlarını ve hikayelerini, META personeline uymaları için “baskı” yaptığı bildirilen üst düzey Biden yönetimi yetkilileri tarafından yayınlanan yönergelere göre düzenlediğini itiraf etti.

Zuckerberg, içeriği seçici bir şekilde sansürleme kararının nihayetinde kendisine ait olduğunu kabul etti ve “Nihayetinde, içeriği kaldırıp kaldırmamak bizim kararımızdı ve kararlarımızın arkasındayız” diye konuştu.

Zuckerberg, anayasayı ihlal ettiği ve dezenformasyonu yaygınlaştırdığı için doğrudan özür dilemeden, kendisini hükümete bağladığı için pişmanlık duyuyor gibiydi.

Zuckerberg yaptığı yazılı açıklamada ise “Hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda daha açık sözlü olmadığımız için pişmanım. Ayrıca, geriye dönüp baktığımızda ve yeni bilgiler edindiğimizde bugün yapmayacağımız bazı seçimler yaptığımızı düşünüyorum. O dönemde ekiplerimize de söylediğim gibi, herhangi bir Yönetimden gelen baskı nedeniyle içerik standartlarımızdan ödün vermememiz gerektiğini düşünüyorum ve böyle bir şey tekrarlanırsa geri adım atmaya hazırız” diye yazdı.

Kısacası Zuckerberg, uyanık Amerikalıların şüphelendiği bir komplo teorisini doğruladı: Meta ve Facebook, Biden ve ilgili ajanslarıyla derin bir ilişki içindeydi ve bu da bir başka komplonun doğruluğunu kanıtlıyordu.

Zuckerberg'in mektubu, muhafazakar sosyal medyada büyük bir kargaşaya neden olurken, Zuckerberg'i daha önce eleştiren pek çok kişi onun "Derin Devleti" terk ettiğine ve Başkan Trump'la arasını düzelttiğine inanıyor.

Real Raw News'in haberine göre Koramiral Darse E. Crandall'ın ofisinden adı saklı tutulan bir kaynak, bazı insanlar affedip unutsa da "Beyaz Şapkalıların" bu insanlar arasında pek yer almadığını söyledi.

Kaynak ayrıca “Amiral, Zuck'ın mektubunu okudu ve ‘düşman propagandasını kasıtlı olarak yaymak’, ‘ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak’ ve ‘vatana ihanet’ ile suçlanmasını istedi, ancak kendisinin haberi olmadan bir arka oda anlaşması yapılması ihtimaline karşı Başkan Trump ile temasa geçmeye çalıştı” dedi.

Haberde Amiral Crandall'ın Trump'a ulaşamadığını, ancak Trump-Zuckerberg anlaşmasını ne doğrulayan ne de yalanlayan bir kampanya yardımcısıyla temasa geçtiğini, ancak Zuckerberg'e şu anda "dokunulmaması gerektiğini" söylediğini de sözlerine ekledi.