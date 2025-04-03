Zuckerberg'ten 'lobicilik' faaliyeti! Tekelleşme davasına müdahale iddiası

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, şirketin Instagram ve WhatsApp'ı satın alarak sosyal medyada tekelleştiği iddiasıyla açılan "antitröst" davasında uzlaşma için lobicilik yaptığı öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) Meta'ya karşı açtığı antitröst davasının duruşması 14 Nisan'da görülecek.

ZUCKERBERG BEYAZ SARAY'A GELDİ

Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump ile antitröst davasına ilişkin olası uzlaşmanın şartlarını görüşmek için dün Beyaz Saray'a geldi.

Ekibindeki bazı kişiler, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından beri Zuckerberg'in ziyaretinin 3'üncü görüşmeleri olduğuna işaret ederek, şirketin yürüttüğü lobicilik faaliyetinin çok agresif olduğunu savundu.

Eski FTC Başkanı Jon Leibowitz, "Antitröst davalarına karışan büyük şirketlerin Beyaz Saray'a gitmesi alışılmadık bir durum ancak daha önce de yaşanmıştı ama Beyaz Saray'ın antitröst ajansına bu tür bir bilgi verdiğini hiç görmedim çünkü bunun uygunsuz olacağını biliyorlar, eğer bu devam ederse FTC'nin doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapacağına güvenim tam" şeklinde konuştu.

Jon Leibowitz

Ekibinden bir kişi, Trump'ın henüz şirketle anlaşıp anlaşmayacağına karar vermediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ve FTC sözcüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Trump, bağımsız olması gereken FTC'nin üzerindeki kontrolünü artırma çabaları kapsamında geçen ay iki Demokrat üyeyi görevden alarak kurumda yalnızca iki Cumhuriyetçi üyenin kalmasına neden olmuştu.

FTC, yine de davayı takip etmeyi sürdüreceğini duyurmuştu.

META, DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Komisyon, Meta'nın 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldığında şirketin sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020'de dava açmıştı.

FTC, Meta'nın bu uygulamalar için fazla ödeme yaptığını öne sürmüştü.

Meta, nisan ayında federal yargıçtan FTC'nin davasını duruşma yapılmadan reddetmesini talep etmişti.