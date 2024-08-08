Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı

Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından birisi olan Züğürt Ağa'nın çekildiği Haraptar Köyü'nün günümüzdeki hali, film severleri şaşkına çevirdi.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 1

Yönetmen Nesli Çölgeçen imzası taşıyan 1985 yapımı film, Türkiye'de kentleşmenin olumsuz etkilerini mizahi bir dille ele alarak büyük beğeni topladı.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 2

Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel ve Nilgün Nazlı gibi usta oyuncuların yer aldığı film, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 3

Şanlıurfa'nın Sultantepe köyünde çekilen filmin merkezindeki Haraptar Köyü'nün son hali, film ekibinin ve izleyicilerin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesine neden oldu.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 4

Köyün bugünkü görünümü, filmin çekildiği dönemle karşılaştırıldığında önemli değişimler gösterdi.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 5

Züğürt Ağa'nın satılığa çıkardığı köyün, zamanın acımasızca etkilerini taşıdığı görüldü.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 6

Züğürt Ağa'nın Haraptar Köyü'nün son hali, hem nostalji tutkunlarını hem de belgesel severleri ekran başına kilitleyecek gibi göründü.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 7

Filmdeki köyün kaderi, Türkiye'deki birçok köyün de yaşadığı değişimin bir yansıması olarak değerlendirildi.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 8

Filmdeki köyün kaderi, dikkat çekti.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 9

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Züğürt Ağa'nın çekildiği Haraptar Köyü'nün günümüzdeki hali, film severlerini şaşırttı.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 10

Züğürt Ağa'nın Haraptar Köyü'nün son hali, hem nostalji tutkunlarını hem de belgesel severleri ekran başına kilitleyecek gibi göründüğü bildirildi.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 11

Köyün bugünkü görünümü, filmin çekildiği dönemle karşılaştırıldığında önemli değişimleri de beraberinde getirdi.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 12

Yönetmen Nesli Çölgeçen imzası taşıyan 1985 yapımı film, Türkiye'de kentleşmenin olumsuz etkilerini mizahi bir dille ele alarak büyük beğeni toplamıştı.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 13

Şanlıurfa'nın Sultantepe köyünde çekilen filmin merkezindeki Haraptar Köyü'nün son hali dikkat çekti.

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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 14
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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 15
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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 16
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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 17
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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 18
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Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı 19
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