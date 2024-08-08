Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı

Yönetmen Nesli Çölgeçen imzası taşıyan 1985 yapımı film, Türkiye'de kentleşmenin olumsuz etkilerini mizahi bir dille ele alarak büyük beğeni topladı.
Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel ve Nilgün Nazlı gibi usta oyuncuların yer aldığı film, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Şanlıurfa'nın Sultantepe köyünde çekilen filmin merkezindeki Haraptar Köyü'nün son hali, film ekibinin ve izleyicilerin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesine neden oldu.
Köyün bugünkü görünümü, filmin çekildiği dönemle karşılaştırıldığında önemli değişimler gösterdi.
Züğürt Ağa'nın satılığa çıkardığı köyün, zamanın acımasızca etkilerini taşıdığı görüldü.
Züğürt Ağa'nın Haraptar Köyü'nün son hali, hem nostalji tutkunlarını hem de belgesel severleri ekran başına kilitleyecek gibi göründü.
Filmdeki köyün kaderi, Türkiye'deki birçok köyün de yaşadığı değişimin bir yansıması olarak değerlendirildi.
Filmdeki köyün kaderi, dikkat çekti.
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Züğürt Ağa'nın çekildiği Haraptar Köyü'nün günümüzdeki hali, film severlerini şaşırttı.
Züğürt Ağa'nın Haraptar Köyü'nün son hali, hem nostalji tutkunlarını hem de belgesel severleri ekran başına kilitleyecek gibi göründüğü bildirildi.
Köyün bugünkü görünümü, filmin çekildiği dönemle karşılaştırıldığında önemli değişimleri de beraberinde getirdi.
Yönetmen Nesli Çölgeçen imzası taşıyan 1985 yapımı film, Türkiye'de kentleşmenin olumsuz etkilerini mizahi bir dille ele alarak büyük beğeni toplamıştı.
Şanlıurfa'nın Sultantepe köyünde çekilen filmin merkezindeki Haraptar Köyü'nün son hali dikkat çekti.