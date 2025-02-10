Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti

TV8'de yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de programın kapanışında Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu.

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi, hayatını kaybetmişti.

Ünlü sunucu Zuhal Topal yangında hayatını kaybedenler arasında aile dostlarının da olduğunu anlattı.

Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"

Zuhal Topal, yakın arkadaşları olan Bodurluoğlu ailesini 3 ferdinin yangında hayatını kaybettiğini söylerken gözyaşlarına boğuldu. Topal, konuşmasında şunları söyledi:

Zuhal Topal yangın felaketinde yakınlarını kaybetti!

"Dostlarımı ve çocuklarını kaybettik. Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek ferdi sevgili Tunç'a da sabırlar diliyorum. Konuşamıyorum, tabi ki çok canım yanıyor, tabi ki isterdim ki acımı yaşayayım ama işimi yapmak zorundayım. Türk halkına baş sağlığı diliyorum. Ölüm herkesin sonu ancak böyle ihmallerin ardından gelen ölümler hepimizin canını daha fazla yakıyor. Bu yangındaki ihmallere göz yuman sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin istifa etmesini istiyorum"