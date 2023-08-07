Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı

2008 yılında dünyaevine girdiği Korhan Saygıner ile mutlu bir evlilik sürdüren Zuhal Topal tatil pozlarıyla ve fit haliyle dikkat çekti. Sunucu daha önce fit olmasının sırrını da vermişti...

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 1

Yemekteyiz yarışması ile adını duyuran oyuncu ve sunucu Zuhal Topal tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 2

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile uzun süredir tatilde.

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 3

Kıbrıs'ta olan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 4

46 yaşındaki Zuhal Topal bikinili halleriyle ve fit görünümüyle beğeni topladı.

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 5

Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan 46 yaşındaki Topal'a "Ne güzelsiniz", "Ekranlara dönün", "Çok fitsiniz" yorumları yapıldı.

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 6

'Yoğun iş temponuz içinde nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsunuz?' sorusuna ise Zuhal Topal daha önce şu yanıtı vermişti:

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 7

"Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor."

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 8

İşte o tatil kareleri...

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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 9
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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 10
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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 11
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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 12
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Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı 13
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