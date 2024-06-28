Zuhal Topal ve Korhan Saygıner evliliklerinin 16. Yılını Las Vegas’ta kutladı

2008 yılında nikah masasına oturan Zuhal Topal ve Korhan Saygıner evliliklerinin 16. Yılını kutlamak için Las Vegas’a gitti.

Şu anda Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ile karşımıza çıkan ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal eşi ile gittiği Las Vegas’tan bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evliliklerinin 16. Yılını kutladıklarını belirten Zuhal Topal, “Sürprizlerle dolu tam 16 yılı geride bıraktık. Çok çalıştık, çok çabaladık, çok şey yaşadık, çok şey gördük, çok şey hissettik. Hayat zor yanlarını, güçlüklerini bize de gösterdi ama seninle o kadar güçlü bir takım olduk ki her şeyi aşmayı bildik ve birbirimize olan sevgimiz, saygımız hiç eksilmedi. Allah’ıma seninle ve canım kızımla yaşadığım bu güzel hayat için her gün şükrediyorum. 16. yılımız kutlu olsun aşkım seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Eşinin yaptığı paylaşımı karşılıksız bırakmayan Korhan Saygıner ise eşinin romantik paylaşımına, “Canım Zuhalim nice 16. Yıllara. Seni çok seviyorum” diyerek cevap verdi.

Topal’ın paylaşımı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken “Nazar size denk gelmesin inşallah”, “Bir evlilik bir eş gözüyle ancak bu kadar derin anlatılabilirdi” ve “En yakışan çift” gibi yorumlar da yapıldı.