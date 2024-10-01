Zuhal Topal’da diskalifiye şoku! Sinirlenip masadan kovdu

Yarışmacı Uğur gergin tavırlarıyla sunucu Zuhal Topal'a zıt yanıtlarıyla dikkat çekti. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına Uğur isimli yarışmacı adeta damga vurdu. Tavırlarıyla dikkat çeken Uğur, Topal tarafından defalarca kez uyarıldı.

YARIŞMACIYA ÇOK SİNİRLENDİ

Ünlü sunucunun uyarılarını dikkate almayan Uğur "Ben buyum" dedi. Uyarıları sonuç vermeyen Zuhal Topal da böyle devam edemeyeceğini söyledi.

Programda kol böreğine kekik eklenmesi gerektiğini iddia eden Uğur, Zuhal Topal'ın ısrarlarına rağmen tutumunu değiştirmedi. Zuhal Topal "Senin yorumunu sormuyoruz bir dinler misin? Ben konuşuyorum dinler misin?" deyince Uğur "Dinleyemem" dedi.

KAPIYI GÖSTERDİ

Zuhal Topal ise çıldırarak "Ne demek dinleyemem? Dinleyecek misin? Saygısızlığın lüzumu yok" dedi.

Uğur ise "Yani siz beni dinleyeceksiniz. Ben buyum" deyince Zuhal Topal sinirlenerek kapıyı gösterdi "Öyle mi buyur ben saygısızlığa hadsizliğe hiç tahammül edemem" dedi ve yarışmacıyı kovdu.

Diskalifiye olan Uğur ise "Ben de edemem" dedi. Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından programa yeni bir yarışmacı dahil oldu.