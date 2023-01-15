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Zühr-i Ahir namazı nedir? Zühr-i Ahir namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Zühr-i Ahir namazı Cuma namazından sonra kılınan ve Cuma günü kılınması gereken bir namazdır. İslam aleminde özel bir yere sahip olan ve son öğle namazı olarak geçen Zühr-i Ahir namazına dair pek çok bilgi aramam motorlarında araştırılıyor. Peki, Zühr-i Ahir namazı nedir? Zühr-i Ahir namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 12:55
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Zühr-i Ahir namazı nedir? Zühr-i Ahir namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Zühr-i Ahir namazı nedir? Zühr-i Ahir namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
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Zühr-i Ahir namazı Cuma günleri kılınsa da Cuma namazına dahil değildir. Son öğle namazı anlamına gelen Zühr-i Âhir namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu gibi bilgiler merak ediliyor. Peki, Zühr-i Ahir namazı nedir? Zühr-i Ahir namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

ZÜHR-İ AHİR NAMAZI NEDİR?

Son öğle namazı olarak geçen Zühr-i Ahir namazı, cuma namazından sonra kılınan 4 rekâtlık bir namazdır. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir.

Zühr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir. Hz. Peygamberden ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur.

Zühr-i Ahir, İslam coğrafyasının genişlemesi ve şehirlerde nüfusun kalabalıklaşması sonucu, cuma namazının, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde olduğu gibi, bir şehirde bir tek camide kılınmasının mümkün olmaması, birden fazla camide cuma namazının kılınması zorunluluğunun ortaya çıkması ile gündeme gelmiş bir namazdır.

Gerekçesi de, birden fazla camide kılınan cuma namazlarından ilk önce kılınanın geçerli olacağı, diğer camilerde kılınan namazın ise geçersiz olabileceği varsayımıdır. İşte bu şüpheli durumdan kurtulmak için, içinde bulunulan cuma vakti kastedilerek ihtiyaten, zuhr-i âhir yani “vaktine ulaşılıp da eda edilemeyen son öğle namazı” niyeti ile dört rekâtlık bir namaz kılınması bazı âlimlerce uygun görülmüştür.

Fakat böyle bir varsayıma mahal yoktur. Çünkü cuma namazının tek camide kılınması, cumanın anlamına uygun olmakla birlikte, nüfusu milyonlara ulaşan büyük şehirlerin ortaya çıktığı günümüzde bunun yerine getirilmesi mümkün değildir. Zaten Hanefî mezhebinde fetvaya asıl olan görüşe göre, herhangi bir kayıt olmaksızın bir şehirde birden çok camide cuma namazı kılınabilir.

İmam Şâfiî de Bağdat’a gittiğinde cuma namazının birden fazla yerde kılındığını görmüş ve buna karşı çıkmamıştır. Böyle olunca, her bir camide kılınan cuma namazının ayrı ayrı geçerli olması, bu yönden aralarında bir fark gözetilmemesi esas olup cuma namazı kılanların ayrıca zuhr-i âhir kılmaları gerekmez. Ancak cuma namazına dâhil olmadığını bilerek, bu namazı kılmak isteyenler için de bir sakınca söz konusu değildir.

ZÜHR-İ AHİR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Zühr-i Ahir namazı 4 rekattır. Zuhr-i ahir namazı, öğle namazının farzı gibi kılınır sadece "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. “Son öğle namazı” anlamına gelen Zühr-i Âhir namazı, bir kısım İslâm bilginleri tarafından Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır.

ZÜHR-İ ÂHİR NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Zuhri Âhir namazını kılmaya” diye niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke’yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kuran’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kuran’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettehiyyatü okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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