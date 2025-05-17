Zülfü Livaneli’nin cezaevi görevlisi ile konuşması gündem oldu! İmamoğlu için Silivri’ye gitmişti…

Türkiye’nin usta sanatçısı Zülfü Livaneli Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretini seyirciye anlattı. Livaneli, ziyaret sırasında bir cezaevi görevlisinin kendisine söylediği ifadeler ise gündem oldu. Livaneli, “Oradan birisi bana dedi ki ‘Abi içeri bir devlet atmışız…’ Belki de gelecek dönemin hükümeti içerdedir” şeklinde konuştu.

LİVANELİ’NİN İMAMOĞLU ANISI

İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde ‘Gökyüzü herkesindir 60 Yıllık Livaneli’ konserine konuk olan Zülfü Livaneli, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile bir anısını seyirciye paylaştı.

"BELKİ DE GELECEĞİN HÜKÜMETİ İÇERİDEDİR"

İmamoğlu'nu ziyaret eden Livaneli yaşadığı bir diyaloğu aktardı. Livaneli, “Silivri’ye ziyarette bulundum. Can Atalay’ın, Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim. Oradan birisi bana dedi ki ‘Abi içeri bir devlet atmışız…’ Belki de gelecek dönemin hükümeti içerdedir” dedi.