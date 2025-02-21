“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem”

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un çok bilinen “Zulmü Alkışlayamam” şiirinin ilk mısrası günümüzde yaşamakta olduğumuz temel olumsuzlukların kaynağıyla ilgili pek çok soruyu aklıma getirdi. Toplum olarak içine düştüğümüz sıkıntıların aşılması yolunda mutlaka cevabı bulunması gerekli bu soruları sizlerle de paylaşmadan edemedim:

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Demokrasi 22 yıldır adım adım rafa kaldırılırken neden susuldu?

Bitmedi;

MHP gazetelere tam sayfa ilan verip yüzlerce kişiyi hedef gösterirken,

AKP+FETÖ+Amerika’nın organize ettiği Ergenekon, Balyoz ve Fenerbahçe’ye kumpas davaları açılıp Atatürkçüler esir alınırken,

Kozmik oda kumpası yaşanırken,

Gezi Parkı davaları sürerken,

AKP, devlet içinde Fethullah Hoca efendilerine (!) Paralel Yapı kurarken,

T.C. tabelaları sökülüp, andımız yasaklanırken, imamlar okullara atanırken,

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ “silahlı terör örgütü kurma” diye kumpas kurularak esir alınınca,

“Özüm süreci” denilerek çadır mahkemelerinde PKK’lılar affedilerek çözülme süreci yaşatılırken,

16 Nisan referandumunda mühürsüz oylar AKP talebi YSK onayı ile kabul edilip parlamenter rejimi yıkılırken,

4+1 toplam 5 bakan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ortada iken, Yüce Divan’dan AKP oyları ile Mecliste kurtarılırken,

FETÖ’cüler ve yandaşlar tarafından Ankara parsel, parsel yağmalanırken,

O bakanlardan Erdoğan Bayraktar, “Ben başbakan Erdoğan’ın talimatıyla yaptım. Ben yargılanacaksam o da yargılansın” dediği gün,

Anayasa’nın 101. Maddesine göre 2014 ve 2018’de 2 kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan anayasaya rağmen 3. kez aday olunca,

Erdoğan, NATO üyesi Türkiye Rusya’dan S-400 alacak dediğinde,

Terör destekçileri emperyalist ülkeler istedi diye İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınması için Türkiye’nin kayıtsız şartsız onay vermesine,

Türkiye Suriye batağına saplanırken 10 milyon sığınmacı Türkiye’ye alınırken,

Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmazken,

Gazeteciler dövülürken siyasi saldırılar ile cinayetler işlenirken,

Özgür medyaya ekonomik ve hukuki baskı yapılırken,

Kamu bankalarını kredileri yandaş medya ve iş insanlarına aktarılırken,

Yandaş mütahitlere ihalesiz ballı kaymaklı tahsisler verilirken, vergi borçları silinirken,

Kamu- Özel İşbirliği (KOİ) ile şişirilmiş ihalelerle yandaşlara rant dağıtılırken,

Tank Palet ihalesi Koç Holding’den alınırken,

Katar’dan dev uçak hediye edilip Türkiye muhtaç duruma düşürülürken,

Mecliste yasalaşan İstanbul Sözleşmesi Erdoğan tarafından tek imza ile iptal edilince,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta linç girişimi yapılınca,

128 milyar dolar arka kapıdan buharlaşırken,

2019 yerel seçiminde İstanbul’da aynı zarftan çıkan 4 oydan Ekrem İmamoğlu’na verilen oy iptal edilince,

Erdoğan, “Faiz sebep enflasyon netice. Nas var” diyerek faizi yüzde 8,5 zorla indirip enflasyonu patlatırken,

28 Şubat MGK bildirisi gereği FETO, cemaat ve tarikat yapılanmalarına karşı çıkan şerefli generaller yargılanıp müebbet hapse mahkum edilirken,

Yargı hukuki değil siyasi kararlarla iktidar muhalifleri olan gazetecileri, siyasileri hatta vatandaşları cezalandırırken,

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricilerinin yargıdan kaçırılmasında,

Devlet Bahçeli tarafından meclise davet edilen bebek katiline umut hakkı ile af istenirken,

Susma sustukça sıra size gelecek dediğimizde de neden susuldu?..

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Buradan TÜSİAD’a gelirsek;

Türkiye’nin önemli kuruluşları Uzan holdinge, Çukurova holdinge, Doğan holdinge infazlar yapılırken,

Ah TÜSİAD ahhh!.. O günlerde mazlumların ahını aldınız bugün siz de mazlum oldunuz.

O gün onların yanında olup isyan ediyordum bugün de sizin yanınızdayım ve yine isyan ediyorum.

Asla; müstahaksınız demiyorum.

Asla; oh olsun demiyorum.

Asla geçmiş olsun demiyorum.

Çünkü hiç bir suç işlemediniz ve sadece gerçekleri dile getirdiniz.

Korkmayın, susmayın, sinmeyin.

Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı var.

Bu günler de geçecek, demokrasi gelecek.