Zulu kralı mahkeme kararıyla gelen kraliyet tacını taktı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en kalabalık etnik grubu olan Zuluların sembolik kralı Misuzulu KaZwelithini’nin taç giyme töreni Durban kentindeki Moses Mabhida Stadyumu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa törende Güney Afrika hükümetinin Kral Misuzulu’yu Zulu kralı olarak tanıdığı resmi sertifikayı sundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en kalabalık etnik grubu olan Zuluların sembolik kralı Misuzulu KaZwelithini tahta çıkışı için resmi olarak tahta çıktı.

Zulu tacını giyen Kral Misuzulu'nun tahta çıkış töreni KwaZulu Natal eyaletinin Durban kentindeki Moses Mabhida Stadyumu'nda gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa törende Güney Afrika hükümetinin Kral Misuzulu'yu Zulu kralı olarak tanıdığı resmi sertifikayı sundu..

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaklaşık 53 yıl tahtta kalan Zulu Kralı Goodwill Zwelithini'nin geçen yılın mart ayında Kovid-19 nedeniyle vefatının ardından Zulu monarşisinin başına kimin geçeceği konusu mahkemelere uzanan tartışmalara yol açmıştı