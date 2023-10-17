Zulümle abad olunmaz!

Hamas’ın İsrail’e saldırıp yüzlerce sivili öldürüp yüzlercesini esir alması büyük hataydı.

Ne var ki İsrail’in bu saldırıya verdiği ölçüsüz karşılık bundan da büyük bir hata oldu.

Önümüzdeki süreçte olacakları tahmin etmek güç değil:

Gazzeli Filistinlilerin büyük bölümü topraklarını terk edecekler ama İsrail’in işlediği insanlık suçlarını hiçbir zaman unutmayacaklar.

En barış yanlısı Filistinliler bile İsrail’e yönelik öfke, kin, nefret duygularıyla yaşayacak ve radikalleşip İsrail’den intikam almanın peşine düşecek.

Bizim şu özlü Atasözümüzü İsrail’i yönetenler de bilseydi keşke:

“Zulümle abad olanın akıbeti berbat olur.”

“AŞK OLSUN KIZIM, ŞİMDİ Mİ SÖYLENİR?”

Son günlerden gazeteler 81 yaşındaki duayen tiyatro sanatçısı Metin Akpınar’la ilgili haberlerle dolu.

40’lı yaşlarında yaşadığı gizli aşk ilişkisinden ikiz çocuklarının olduğu ortaya çıktı sanatçının.

Uzun yıllar o çocukların varlığından habersiz yaşamış ama haberi olduktan sonra da kendisinden hiç beklenmeyecek bir şekilde duyarsız davranmış.

Bu konudaki haberleri okurken usta tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün’ün hayatını sahneye taşıdığı “Aşk ve Komedi” isimli tek kişilik oyunda ve bir televizyon programında Metin Akpınar’la ilgili anlattıklarını hatırladım.

Özetle şunları söylemişti Belgün:

Profesyonel tiyatro oyunculuğuna Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda ‘Haneler’ isimli oyunla başladım.

Metin Akpınar’a aşıktım.

Rol gereği bir ara onunla elele tutuşunca öyle heyecanlandım ki tüm tiratlarımı unuttum.

Uzun yıllar sonra, Metin Akpınar’ın yaşlılık döneminde kendisine o zamanki duygularımı anlattım, ‘Size fena halde aşıktım’ dedim.

Akpınar gülerek şu yanıtı verdi:

‘Aşk olsun kızım, bu şimdi mi söylenir?’

YETERSİZ MAAŞIN NEDENİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 65 yaş üstünde 8 milyon 451 bin kişi var.

Emekli sayımız ise 16 milyon.

Bu verilerden hareketle şu söylenebilir:

Emeklilerimizin yaklaşık yarısı 65 yaşın altında.

40’lı, 50’li yaşlarda bile çok sayıda emeklimiz var.

Bir diğer deyişle genç emekliler ülkesiyiz.

Süleyman Demirel DYP Genel Başkanı iken iktidara gelebilmek için 35-36 yaşta olanlara bile emeklilik vaadinde bulunmuştu.

İktidar oldu ve sözünü tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son seçimlerde partisinin iktidarını korumak, kendisinin de bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için emekliliği kolaylaştırdı, milyonlarca kişiyi emekli ordusuna kattı.

...

Yukarıdaki bilgilerin ışığında gelmek istediğim nokta şu:

Bu kadar çok emekli olunca onlara tatmin edici maaşlar vermek zorlaşıyor.

Bana öyle geliyor ki önümüzdeki yıllarda da emeklilerin maaş sıkıntıları devam edecek.

...

Peki, ne yapılabilir?

Anayasa’ya 65 yaşından önce emekli olunamayacağına ilişkin bir madde eklenip seçim kampanyalarında seçmenin oyunu alabilmek için erken emekliliğin koz olarak kullanılması önlenebilir.

Böylece hemen olmasa da yıllar sonra emeklilere de tatmin edici maaşlar ödenmeye başlanabilir.