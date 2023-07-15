Zümra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Zümra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Zümra ne demek? Zümra isminin anlamı nedir?
ZÜMRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Zümra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Namuslu ve güçlü.
- Güzel, iyi ahlaklı.
- Yürekli, cesur, yiğit.
- Zeki, bilgili kadın.
ZÜMRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zümra ismini koymak caizdir.