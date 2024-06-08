Zürafa 2 yaşındaki çocuğu havaya kaldırdı. O an herkesin kalbi durdu

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Fossil Rim milli parkını ailesiyle birlikte gezen 2 yaşındaki Paisley'nin başına gelenler görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonetin arkasında çevreyi izleyen küçük kızın yanına bir zürafa yaklaştı. Kız çocuğu zürafayı beslemeye çalışırken dev zürafa bir anda ağzı ile çocuğu havaya kaldırdı. Zürafa, birkaç saniye havada tuttuğu çocuğu kamyonete bıraktı.

2 yaşındaki çocuğun ailesi ve çevrede bulunanlar o anda ne yapacağını şaşırdı.

Zürafanın küçük kızı kaldırdığı anlar hem araç içinden hem de kamyonetin arkasındaki bir başka araçtan saniye saniye görüntülendi.

Fossil Rim milli parkı, olay sonrasında güvenlik önlemlerini güncelledi. Buna göre, çocukların kamyonetlerin arkasında yolculuk yapması yasaklandı. Milli park yönetimi, çocuğun ailesinin hiçbir güvenlik kuralını ihlal etmediğini duyurdu.

2 yaşındaki Paisley'nin babası Jason Toten, o anlarda yaşananları ABD basınına anlattı. Toten, "Zürafaları beslemek için durduk ve arka pencereden dışarı bakmak için döndüm. Sonra zürafanın kızımı kaldırdığını gördüm” dedi. Toten, o anda çok korktuğunu belirtti.