Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek

Zürafalar, ortalama 5-6 metre uzunluğundadır, bu da onları dünyadaki en uzun kara hayvanları yapar.
Zürafaların dilleri yaklaşık 45-50 cm uzunluğundadır. Bu dil uzunluğu yaprakları ağaç dallarından çekmek için idealdir.
Zürafaların dilleri siyah veya koyu mor renktedir, bu da güneş yanıklarından korunmalarını sağlar.
Zürafaların uzun boyunlarına rağmen, sadece yedi boyun omurları vardır; bu sayı, çoğu memelide olduğu gibi aynıdır.
Zürafalar günde ortalama sadece 10 dakika ila 2 saat uyurlar. Bu uyku genellikle kısa ve ayakta gerçekleşir.
Zürafalar kısa mesafelerde saatte 60 km hıza ulaşabilirler.
Zürafaların kalpleri yaklaşık 11 kg ağırlığındadır ve kanı beyinlerine pompalamak için çok güçlüdür.
Zürafaların kan basıncı oldukça yüksektir, bu da beyinlerine yeterli kan akışını sağlamak için gereklidir.
Zürafalar genellikle sessiz hayvanlar olarak bilinirler, ancak infrasonik frekansta iletişim kurarlar; bu frekans insanlar tarafından duyulamaz.
Zürafaların büyük gözleri vardır ve 360 derece görüş sağlarlar, bu da etraflarındaki tehlikeleri kolayca fark etmelerini sağlar.
Zürafalar, birkaç kilometre uzaklıktaki nesneleri görebilirler.
Zürafalar günde 34 kg'a kadar yaprak ve bitki yiyebilirler.
Zürafalar nadiren su içerler; ihtiyaç duydukları suyu yapraklardan alırlar.
Bir zürafa yavrusu doğduğunda yaklaşık 1.8 metre boyunda olur ve birkaç saat içinde ayakta durabilir ve koşabilir.
Zürafalar, 10-20 bireyden oluşan gevşek topluluklarda yaşarlar.
Erkek zürafaların boynuzları dişilerinkinden daha kalındır ve uçları tüysüzdür.
Dişi zürafalar, doğumdan kısa bir süre önce izole olur ve doğumdan sonra topluluğa geri döner.
Her zürafanın benek deseni benzersizdir, tıpkı insanların parmak izleri gibi.
Zürafaların tükürükleri yapışkandır ve dikenli bitkileri yemelerine yardımcı olur.
Zürafalar aslanlar, leoparlar ve sırtlanlar gibi büyük yırtıcılar tarafından tehdit edilirler, ancak en büyük tehdit insan faaliyetleridir.