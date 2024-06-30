Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek

Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Uzun boyunlarıyla hayvanlar aleminde saygın bir yer edinen zürafalar hakkında 20 ilginç bilgiyi sizler için derledik. Hadi başlayalım!

1/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 1

Zürafalar, ortalama 5-6 metre uzunluğundadır, bu da onları dünyadaki en uzun kara hayvanları yapar.

2/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 2

Zürafaların dilleri yaklaşık 45-50 cm uzunluğundadır. Bu dil uzunluğu yaprakları ağaç dallarından çekmek için idealdir.

3/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 3

Zürafaların dilleri siyah veya koyu mor renktedir, bu da güneş yanıklarından korunmalarını sağlar.

4/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 4

Zürafaların uzun boyunlarına rağmen, sadece yedi boyun omurları vardır; bu sayı, çoğu memelide olduğu gibi aynıdır.

5/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 5

Zürafalar günde ortalama sadece 10 dakika ila 2 saat uyurlar. Bu uyku genellikle kısa ve ayakta gerçekleşir.

6/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 6

Zürafalar kısa mesafelerde saatte 60 km hıza ulaşabilirler.

7/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 7

Zürafaların kalpleri yaklaşık 11 kg ağırlığındadır ve kanı beyinlerine pompalamak için çok güçlüdür.

8/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 8

Zürafaların kan basıncı oldukça yüksektir, bu da beyinlerine yeterli kan akışını sağlamak için gereklidir.

9/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 9

Zürafalar genellikle sessiz hayvanlar olarak bilinirler, ancak infrasonik frekansta iletişim kurarlar; bu frekans insanlar tarafından duyulamaz.

10/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 10

Zürafaların büyük gözleri vardır ve 360 derece görüş sağlarlar, bu da etraflarındaki tehlikeleri kolayca fark etmelerini sağlar.

11/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 11

Zürafalar, birkaç kilometre uzaklıktaki nesneleri görebilirler.

12/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 12

Zürafalar günde 34 kg'a kadar yaprak ve bitki yiyebilirler.

13/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 13

Zürafalar nadiren su içerler; ihtiyaç duydukları suyu yapraklardan alırlar.

14/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 14

Bir zürafa yavrusu doğduğunda yaklaşık 1.8 metre boyunda olur ve birkaç saat içinde ayakta durabilir ve koşabilir.

15/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 15

Zürafalar, 10-20 bireyden oluşan gevşek topluluklarda yaşarlar.

16/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 16

Erkek zürafaların boynuzları dişilerinkinden daha kalındır ve uçları tüysüzdür.

17/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 17

Dişi zürafalar, doğumdan kısa bir süre önce izole olur ve doğumdan sonra topluluğa geri döner.

18/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 18

Her zürafanın benek deseni benzersizdir, tıpkı insanların parmak izleri gibi.

19/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 19

Zürafaların tükürükleri yapışkandır ve dikenli bitkileri yemelerine yardımcı olur.

20/20
Zürafalar hakkında çok şaşıracağınız 20 gerçek 20

Zürafalar aslanlar, leoparlar ve sırtlanlar gibi büyük yırtıcılar tarafından tehdit edilirler, ancak en büyük tehdit insan faaliyetleridir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Üzüm yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Üzüm yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Armut yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Armut yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Kiraz yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Kiraz yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Kavun yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Kavun yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek