100 milyon dolarlık tatil

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 1 aylık tatilinde 100 milyon dolar harcadı.

Gelmiş geçmiş en pahalı tatil olarak nitelendirilen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Fas tatili toplam 100 milyon dolara mal oldu.

Bu rakam Fas'ın yıllık turizm gelirinin yüzde 1,5'ine denk geliyor. 1000 kişilik bir heyetle gidilen tatilde Kral Selman 74 dönümlük bir arazide kaldı.

Kralın çalışanları, bakanları, danışmanları, akrabaları ve güvenlik personeli de 1 aylık tatil için şehrin en pahalı otellerinde konakladı.

Personel için yaklaşık 800 oda tutulan tatilde, Kral ile beraber gelen heyette olan araçlar hariç 200 araç kiralandığı belirtildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, tatil için gittiği Fas'ın Tanca kentindeki ikametgahında Fas Kralı 6. Muhammed ile de görüştü.

Görüşmede, ortak öneme sahip bazı meseleler ile iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ele alındı. Ayrıca Kral Selman, Fas'ta gördüğü güzel karşılama için Kral 6. Muhammed'e teşekkür etti.