Kral Selman, Tokyo'ya 1000 kişilik kafile ile gitti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Japonya'ya ziyarette bulundu. Suudi kafilesi için 1000 dolayında oda ayrıldığı, kentteki lüks otomobil sayısının yetersiz kalması sebebiyle çevre şehirlerden de araç kiralandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, iki hafta önce başladığı Uzakdoğu turu kapsamında Tokyo’ya ayak bastı. Kral Selman, Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na inişinde Japon Veliaht Prensi Naruhito tarafından karşılandı.

Uzakdoğu seyahatine onlarca prens ve bakanla birlikte 26 Şubat’ta Malezya’dan başlayan Kral’ın maiyetinde yüzlerce yetkili bulunuyor.

Japon medyasında yer alan haberlerde, Tokyo’daki otellerde Suudi kafilesi için 1000 dolayında oda ayrıldığı, kentteki lüks otomobil sayısının yetersiz kalması sebebiyle çevre şehirlerden de araç kiralandığı belirtildi.

Japonya’yı 1971’den bu yana ziyaret eden ilk Suudi Kralı olan Selman, Tokyo’da İmparator Akihito ve Başbakan Shinzo Abe’yle görüştü. Japon yönetimi, Selman’ı veliaht sıfatıyla 2014 yılında da ağırlamıştı.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisiyle Ortadoğu petrolüne bağımlı durumda bulunan Japonya’nın en büyük petrol tedarikçisi konumunda Suudi Arabistan yer alıyor.

Petrol ihracatına bağımlılıktan kurtulmak amacıyla uzun vadeli bir ekonomik dönüşüm programı uygulamaya koyan Riyad yönetimi ise, enerji dışı sektörlerde Japonya’yı ideal sermaye ve teknoloji kaynağı olarak görüyor.

Japon basınında, ziyaret sırasında Ortadoğu meselelerinin konuşulduğunu bildirdi.

Malezya’nın ardından Endonezya ve Brunei ziyaretlerini tamamlayan Kral Selman’ın kalabalık heyeti ve yüzlerce tonluk bagaj yüküyle Çarşamba günü Çin’e geçmesi bekleniyor.