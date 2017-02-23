15 Temmuz'da iktidar olundu

Ne Oluyor'da yine aynı şey yapıldı. Eski milletvekili ve halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin'e rating torpili geçildi. 2 saate yakın konuşturuldu. Ne zaman ki Bayer Leverkusen-A. Madrid maçı başladı Selin Sayek Böke'yi gördük. İzleyicilerin CNNTÜRK'ten kaçtığı an top muhalefete verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı'nı ben bile maçtaki zorunlu aralarda seyredebildim. İlk bölümdeki Özlem Zengin'in çok önemli gördüğüm bir lafından söz etmek istiyorum "Yüksek Yargı'daki Alevi hakimiyetine son verildi"yi hafif sesle de olsa kullandı. Doğrusu, bunu sevmedim. Keşke hiç bahsetmeseydi.

Hükümet icraatını savunmakla görevli bütün konuşmacıların birleştiği nokta önemli. Onu da en iyi toparlayan Oral Çalışlar'dı. Kendisine pek sempati duymam. Gerekçem Hamburg'daki Ermeni enstitüsü ile içli dışlı olmasıdır. Fakat şu sözleri için tebrik ediyorum:

"15 Temmuz Ak Parti'nin gerçek iktidarının başladığı gündür. O tarihe kadar hâlâ muhalefetti. Kalkışma gecesinden sonra, yargıdan orduya her tarafı temizledi."

Demek ki Ak Parti için tehlike de yeni başladı. Yine uzmanlara göre bu halk, muhalefeti seviyor. Kalmadığına göre -CHP'yi saymıyorum- 16 Nisan'da "Hayır" çıkarsa kimse şaşırmasın.

Prof. Dr. Mithat Baydur'un NTV'deki tespitleri önemli; "Yasama, Yürütme, Yargı ve hatta Başkomutanlık alındı. Bunlara rağmen Ak Parti patinaja başladı. Topluma yeni bir ütopya vermek zorunda".

Demek ki "Tarzan güç durumda"!

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TRT kanalları

Devlete ait yayın organları denince aklıma önce "Yarı Resmi El Ahram Gazetesi" gelir. Herhalde çocukluğumdan beri bu yakıştırmayı duyduğum içindir. Bizde bildiğiniz gibi TRT var. Tüm ekran ve radyolarıyla aynı özelliğe sahip. Yıllardır eleştirilerin hedefinde. Hiçbir dönemde bugünkü kadar konuşulmadı. Haber ve tartışmaların hükümet yanlısı olmasına alıştım. Çünkü para musluğunun başındakiler bunu arzuluyor. Şikâyetim, dışarıdan gelen yorumculardan. Konuşturulanların tamamı iktidar sözcüsü. Objektif olma çabasında olan yok. Hele "Başdanışman" sıfatı olanlar iyice can sıkıyor. Bunlar yarı resmiden öte. Sevsek de, kızsak da bu kurgu devam edecek. Ta ki iktidar değişene kadar. O zaman düzelir mi? Sanmıyorum. Bu kez yeni yönetimin borazanlarını görürüz.

TRT-1'deki en büyük değişim tarihi dizilerin ön plana çıkarılması. Ertuğrul'dan Abdülhamit'e kadar. İzlenme payı yüksek yapımları yayınlıyorlar. Arada 80'ler gibi -benim favorim- yakın dönem dizilerini görmekteyiz. "Hangimiz Sevmedik" cinsinden "sabun köpüğü" seyirlikleri de fark edebiliyorum. Bunda Cengiz Bozkurt öncelikli iyi ekip var. Vakit buldukça izliyorum.

Vazgeçemediğim kanal

TRT Müzik, özeldir. Hatta güzeldir. Müzik değerlerimizin korunmasında öncüdür. Arada güftesi Uğur Gür'e bestesi Yıldırım Gürses'e ait "Her Şeydi Benim İçin. Bir Candı Bir Nefesti"yi Teoman Alpay'a yazsalar da -Kordonboyu Şarkıları programında. Hem de iki defa- TRT Müzik'i beğeniyorum. Solo programlarından, nağmelerine kadar mükemmel. Burada da "emir büyük yerden" denilmiyor mu? Tabii ki evet. Bazı şarkıcı-türkücülerin siyasi duruşu verilen programlarla ödüllendiriliyor. Yine de, TSM ve THM'ye sahip çıkan başka ekran yok.

İlle de futbol

Önce bir hakkı teslim etmeliyim. Bu kadar maçı aynı anda yayınlamak kolay değil. Bir yandan Elazığ'a, diğer taraftan İzmir'e ekip gönderiliyor. Kimi zaman 4 canlı yayın aktarılıyor. TRT-Spor bu işi hep yapıyor. Kalitesi de ideale yakın. Son dönemde bu bölümün başına gelen kadroyu ayakta alkışlamayı görev sayıyorum.

İlk Baskı ile güne başlanıyor. Attila Gökçe, Deniz Satar'la birlikte futbolun öne çıktığı sohbette bulunuyorlar. Genelde yorumlar sıcak. Severek takip ediyorum. Spor Ajandası, Spor Dünyası ve Spor Manşet peş peşe. Akşam bölümü daha civcivli. Ersin Düzen'in Stadyum'u aynı adı taşıyan benzerlerinden daha iyi. Araya UEFA organizasyonları girince seyir zevki katlanıyor.

TRT Spor'u, daha doğrusu en başarılı belgeseli Orhan Ayhan'la kaçırmamaya özen gösterdiğim yapım. Örneğin bugün 13:20'de bir boksör -Marcel Cerdan- ile boyu küçük ama sesi büyük şarkıcı Edith Piaf'ın masalımsı öyküsü yayınlanacak. Bunun anonslarını hazırlayanları ayrıca kutlamak istiyorum. Toparlarsam TRT Spor, sırtını Körfez petrolüne dayayan BeIN'den çok daha iyi.

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BİR CEVAP:

CNNTÜRK'ten Ahu Özyurt, onu eleştirime cevap yolladı; "Sevgili Burhan Abi, tartışma programları konusunda yeniyim. Adil olmaya gayret ediyorum. Köşenizde daha iyi yorumlara konu olmayı çok isterim. Emre Bağce Hocanın sözünü kesmemeye özen gösterdim. Bundan böyle daha dikkatli davranacağımdan emin olabilirsiniz. En derin saygılarımla."