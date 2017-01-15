16. madde de kabul edildi

AKP Başkanlık Anayasası'nın maddelerini Meclis'ten geçirmeye hız verdi. 14-15 ve 16. maddenin de geçmesiyle anayasa teklifinde geriye son iki madde kaldı. Teklif 21 madde sunulmuş, Anayasa Komisyonu'ndan 18 madde geçmişti.

14’üncü madde için 483 oy kullanılırken, ilgili madde 341 kabul, 133 ret, bir çekimser, dört boş, dört geçersiz oyla kabul edildi.

Söz konusu madde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını düzenliyor.

15. MADDE'YE 341 EVET

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, bütçe ve kesinhesapla ilgili 15. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.

Genel Kurulda, teklifin 15. maddesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gizli oylamaya geçildi.

Bazı CHP milletvekillerinin oy kullanma kabinlerinde perdeleri çekerek uzun süre beklemeleri, AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

Oylama yaklaşık 2 saat sürdü. 15. maddenin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser, 5 oy boş çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı.

16. MADDE'YE DE 341 EVET

Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, teklifin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 16. maddesinin gizli oylamasına 482 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 3 oy boş, 3 oy geçersiz, 1 oy çekimser çıktı.

Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

Maddenin oylamasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi. Ara sonrasında hükümet ve komisyonun yerine oturmaması üzerine Aydın, birleşimi saat 16.00'da toplanmak üzere kapattı.