2. tur oylamalarında geceye damga vuran kare

Başkanlık anayasasının 2. tur oylamalarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP'li Levent Gök arasındaki bu kare damgasını vurdu.

Başkanlık sistemini getirmek için referansuma götürülmek istenen anayasa değişikliği 2.tur oylamaları başladı.

İlk madde 345 oyla geçerken değişiklik paketinin mimarlarından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Levent Gök'ün samimi görüntüsü dikkat çekti.

İlk tur oylamalarında iki parti sık sık kavga etmiş ve gerginlik en üst noktaya taşınmıştı.